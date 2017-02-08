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Заметки Сисадмина
Заметки сисадмина

Как заменить материнскую плату без переустановки Windows

Если вы собираетесь обновить/заменить материнскую плату, но не хотите переустанавливать Windows, драйвера, программы или вы хотите переключить режимы работы контроллера SATA с IDE в AHCI или RAID (или наоборот), то данная статья как раз для вас!

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Как заменить материнскую плату без переустановки Windows

Оглавление:



Зачастую при смене материнской платы и запуска ПК без переустановки Windows вы можете увидеть «синий экран смерти» (BSOD) с ошибкой STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE.

Причиной данной неприятное картины -неспособность Windows самой найти надлежащие драйверы для SATA-контроллера. Данную проблему можно легко устранить без переустановки Windows. Для этого все лишь нужно «приказать» операционной системе, чтобы она использовала стандартный драйвер контроллера SATA при запуске, который загружается после чистой переустановке Windows. А поможет нам в этом редактор реестра.

Запускаем "старый" Windows на новой материнской плате


Чтобы внести изменения в реестре Windows, просто следуйте инструкциям ниже:
Прежде, чем приступить к дальнейшим действиям, необходимо определиться с ниже следующим:

1. Вы только собираетесь заменить материнскую плату или изменить режим работы IDE/AHCI и Ваш ПК работает в обычном нормальном режиме, Windows запускается
2. Вы уже заменили материнскую плату и Windows не запускается. В этом случае вам придется использовать автономный редактор реестра.

1. Изменение реестра перед обновлением материнской плате или настроек контроллера


Этот раздел подходит для тех, у кого ПК запускается в штатном режиме и вы только собираетесь заменить материнскую плату. Откройте редактор реестра, для этого нажмите кнопки "Win+R" и появившемся окне наберите "regedit", после чего нажмите Enter.

выполнить

Нам открывается редактор реестра. Выглядит он как "дерево" с кучей папок и настроек:

Редактор реестра

Нам необходимо перейти в ветку:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
Находим там параметр Start и выставляем ему значение "0" (ноль) и нажимаем кнопку "Ок"

редактор реестра

Далее идем в ветку:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\pciide
и делаем тоже самое с параметром Start

Редактор реестра

Если вы пользуетесь Raid (если нет, то пропустите данный шаг) то надо сделать тоже самое в следующей ветке:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV
На этом подготовка окончена. Теперь можно устанавливать новую материнскую плату или меня параметры SATA-контроллера. При следующем запуске Windows загрузится со стандартными драйверами sata-контроллера. После запуска будут установлена автоматически драйвера на новый контроллер. После загрузки не забудьте установить новый драйвера от материнской платы, которые идут в комплекте, либо скачайте их из интернета. Лучше всего скачивать оригинальные драйвера с сайта производителя вашей материнской платы.

2. Изменение реестра после обновления материнской платы (windows не запускается)


Если вы уже сменили материнскую плату и нет возможности загрузить Windows, например старая вышла из строя, то в этом случае нужно использовать автономный редактор реестра. Для решения этой задачи я предпочитаю использовать среду восстановления, куда можно попасть, например, с помощью диска для установки операционной системы.
Чтобы открыть редактор реестра с помощью установочного DVD или USB накопителя, загрузите компьютер с помощью установочного диска. Возможно, вам потребуется выбрать DVD/CD или USB в качестве первого загрузочного устройства в настройках BIOS.
После загрузки, на самом первом экране нажмите «Далее», а затем выберите «Восстановление системы».

win8

Если у вас Windows 7 то на первом экране нажмите далее, замет запустите командную строку

win7

Если вы используете Windows 8.x или Windows 10, тогда вам нужно выбрать «Диагностика» - > «Дополнительные параметры» - > «Командная строка».

win10

В командной строке вводи regedit и нажимаем Enter.

regedit

В редакторе реестра выделите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE, а в меню «Файл» нажмите «Загрузить куст».

 

Откройте диск, на котором установлена операционная система.

Перейдите в каталог Windows\system32\config, выберите файл system и нажмите «Открыть».

Введите имя раздела (например, Offline) и нажмите OK.

Раскрыв ветку HKEY_LOCAL_MACHINE, вы увидите созданный раздел (в нашем примере он называется Offline).

Разверните новый раздел и перейдите в следующий подраздел:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline\ControlSet001\services\msahci
Откройте параметр Start, измените его значение на 0 (ноль), нажмите OK.

Выполните ту же операцию в подразделе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline\ControlSet001\services\pciide
Далее выделите созданный раздел (в нашем примере он называется Offline) и в меню «Файл» нажмите «Выгрузить куст».

Закройте редактор реестра, командную строку и перезагрузите компьютер. Извлеките установочный диск, чтобы операционная система могла загрузиться в обычном режиме. Теперь Windows должна  без каких-либо проблем запуститься и затем установить необходимые драйверы контроллера жесткого диска. Не забудьте потом установить драйвера от своей новой материнской платы!

Заключение


Вот таким не сложным методом можно спасти вашу рабочую операционную систему Windows и все программы, установленные на ней при смене материнской платы или при изменении параметров sata-контроллера не переустанавливая систему.
Надеюсь данная статья была полезной!

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Комментарии
ShaDeRzz 30.07.2017 20:14
Статья не соответствует действительности и устарела лет 7 назад. в Windows 10 нет таких путей в реестре.
Admin 31.07.2017 06:16
В Win8 есть, Последние сборки Win10 работают без этих махинаций
Алиса 26.09.2017 09:54
Спасибо огромное за статью, только что с помощью нее запустила систему. Человечище! :)
29.12.2017 23:44
Спасибо!!!
Игорь 18.10.2019 04:36
Спасибо!! только ты мне помог!!
Рома 26.10.2019 15:17
Во всех ветках реестра уже выставлены нули, а моя Win 10 Pro с новой материнкой не запускается, всплывает надпись о проблемах при загрузке системы.
Дмитрий 11.01.2020 10:42
Блин такая же проблема, походу винду сносить прийдётся все осложняется тем ,что нет вируса и с флешки не запускается
Дмитрий 04.02.2020 11:42
Благодарю!!!! Реально помогло.
Макс 12.02.2020 11:42
не помогает это
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